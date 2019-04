VIDEO - Megacrash in WTCR-race van Coronel

De crash gebeurde vlak na de start. Coronel twitterde na afloop over het incident. ’’Grote crash hier in #VilaReal, maar ik ben oké. Klein beetje schade, maar we gaan om 18.00 uur herstarten. #wtcr.”

Maar enkele uren later deelde hij de videobeelden van het massale ongeluk en beseft daardoor dat hij goed is weggekomen. ’’Nog nooit zoiets gezien. Ik ben echt heel goed weggekomen”, twitterde Coronel.