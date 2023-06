Titelkandidaat Koolhof onderuit in dubbelspel Roland Garros, weer zege De Groot

De 34-jarige Koolhof is weliswaar al enige tijd de beste dubbelspeler ter wereld, een eindzege op een grandslamtoernooi heeft hij nog niet op zijn palmares staan. In 2020 en vorig jaar reikte hij tot de eindstrijd op de US Open. In het gemengd dubbelspel op Roland Garros was Koolhof vorig jaar wel het beste, samen met de Japanse Ena Shibahara. Koolhof besloot zijn titel dit jaar niet te verdedigen.

Matwé Middelkoop bereikte maandag met zijn Duitse partner Andreas Mies wel de halve finale in Parijs. Het duo bleek te sterk voor titelverdedigers Jean-Julien Rojer uit Nederland en Marcelo Arévalo uit El Salvador.

Rolstoeltennisster De Groot boekt honderdste zege op rij

Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft haar honderdste zege op rij geboekt in het enkelspel. De nummer 1 van de wereld was op Roland Garros in de eerste ronde met 6-2 6-2 te sterk voor de Française Emmanuelle Mörch.

De Groot begon haar zegereeks tijdens de Australian Open van 2021. Kort daarvoor had ze op een voorbereidingstoernooi op het grandslamtoernooi verloren van de Japanse Yui Kamiji.

De 26-jarige De Groot, regerend paralympisch kampioene, kan op Roland Garros haar achttiende grandslamtitel veroveren. Ze moet dit jaar vier keer winnen voor de titel, de afgelopen jaren volstonden drie zeges.