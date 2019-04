Video - F2-coureur door het lint

De 20-jarige Indiër viel voor de zoveelste keer dit seizoen uit en dat zorgde vooremotionele taferelen.

“Ik zweer het. Ik heb echt het gevoel dat jullie me niet steunen. Ik doe alles wat moet ik doe. Ik doe elke sessie mijn best”, schreeuwde een hysterische en huilende Maini, die uitkomt voor Trident Racing.

“Jullie kunnen me dit niet aan doen. Waarom gelooft niemand in me? Ik wil niet meer in deze klasse rijden. Fuck this.”

Toch is Miani niet bezig aan een heel dramatisch seizoen. Voor de race in Frankijk viel hij pas twee keer uit en naast een vijftiende, veertiende en dertiende plaats liet ook al drie keer een vijfde plek noteren.

Miani is niet alleen actief in de F2, maar maakt ook deel uit van het talentenprogramma van het Formule 1-team van Haas.

Opvallend feitje: Maini is een groot fan van Sebastian Vettel. De Ferrari-coureur liet zich de afgelopen jaren ook meermaals gaan over de boordradio, al klaagde de Duitser vooral over het rijgedrag van collega's.