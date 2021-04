KNVB oneens met onderzoekers die financiële impact coronacrisis (te) laag inschatten

„De verliezen zijn aanzienlijk, maar niet schrikbarend”, zegt Job Gulikers die samen met Willem de Boer onderzoek deed. „De clubs hebben het geluk dat de voetbalfans enorm loyaal zijn.”

Verkeerde conclusies

Volgens de KNVB en koepelorganisatie Eredivisie CV trekken de onderzoekers de verkeerde conclusies. Zij zeggen dat de achttien Eredivisieclubs gezamenlijk afstevenen op een operationeel verlies van 150 miljoen euro als seizoenkaarthouders en sponsoren het geld willen terughebben voor alle wedstrijden die ze dit seizoen niet in het stadion konden zien.

Volgens de KNVB is de gesuggereerde oplossing, spelers verkopen, ook niet realistisch. „Dat is hetzelfde als je aan het Rijksmuseum vraagt: verkoop de Nachtwacht maar en tegelijkertijd verwacht dat iedereen wel massaal naar het museum blijft komen. Of aan de KLM vraagt: verkoop je vliegtuigen, maar blijf wel vliegen”, aldus de voetbalbond. „Je moet kwaliteit behouden om fans en sponsors aan je te binden. Bovendien is het maar zeer de vraag of er markt voor is”, aldus de bond die graag in overleg wil treden met de onderzoekers.

Vermogen

Het vorige seizoen werd als gevolg van de coronapandemie in maart afgebroken. De omzet van de clubs daalde met zo’n 50 miljoen euro, van 575 miljoen euro in 2018-2019 naar 525 miljoen. Dankzij de NOW-regeling en transferopbrengsten, traditioneel een belangrijke bron van inkomsten voor het Nederlandse voetbal, eindigden elf clubs toch in de zwarte cijfers. Het totale eigen vermogen van de clubs steeg vorig jaar volgens de onderzoekers zelfs.

„Toen de voetballerij vorig jaar met het Deltaplan kwam, bestond de angst dat de transfermarkt zou instorten”, zegt Gulikers. „Dat blijkt mee te vallen. Maar goed, corona of niet, het is een feit dat de meeste clubs een wankele financiële basis hebben vanwege een gering eigen vermogen en de grote afhankelijkheid van transfers.”

Volgens de onderzoekers neemt de totale omzet in de Eredivisie dit seizoen met zo’n 100 miljoen euro af. „Dat is echt fors, maar de clubs krijgen dan nog zo’n 50 miljoen aan NOW-geld”, zegt Gulikers die er vanuit gaat dat supporters hun club ook volgend seizoen trouw blijven. „Want het einde van de tunnel nadert.”