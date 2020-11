Renners Jumbo-Visma slaan trainingskamp in december over

Zo is het seizoen 2020 door corona langer doorgegaan en in 2021 zullen de koersen pas later aanvangen. Zo is er in ieder geval al een streep door de Tour Down Under in Australië, die half januari op de rol stond. Tevens hoopt men bij Jumbo dat de reisrestricties in het nieuwe jaar weer wat soepeler zijn.

Volgend jaar is de Tour de France met wellicht het supertrio Primoz Roglic, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk weer het hoofddoel. Dit verkorte coronajaar boekte Jumbo-Visma liefst 24 zeges, waaronder de eindwinst in de Ronde van Spanje, Luik-Bastenaken-Luik (beiden Roglic), Milaan-Sanremo en Strade Bianche (beiden Wout van Aert), drie Tour- en vier Vuelta-ritten.