Premier League Darts in Ahoy uitgesteld

De PDC gaat in gesprek met Ahoy om te kijken naar nieuwe speeldata. De mensen met een kaartje kunnen hun geld terugkrijgen of hun entreebewijzen gebruiken voor het mogelijk latere moment, zo meldt de PDC in een officiële verklaring.

„Bizar, dit raakt iedereen enorm”, reageert Michael van Gerwen vanuit Liverpool op het nieuws dat in Nederland drastische maatregelen zijn afgekondigd. „Ik heb de persconferentie ook gevolgd. Het is allemaal begrijpelijk. Je weet ook niet wat er nog allemaal meer gaat komen.”

Vooralsnog gaat de speelronde van donderdagavond in de Premier League gewoon door. Van Gerwen speelt in Liverpool tegen Gerwyn Price, van wie hij afgelopen weekeinde in de finale van de UK Open won. Hoe de verdere kalender er in de dartwereld de komende weken uitziet, wordt donderdagavond in Engeland verder beproken. Eerder besloot de PDC al om de European Darts Grand Prix in Sindelfingen (20-22 maart), de European Darts Open in Leverkusen (27-29 maart) en de German Darts Grand Prix in München (11-13 april) uit te stellen. Verder waren de eerste drie speelweekeinden op de Aziatische Tour ook al van de kalender gehaald.

Overigens wordt ook de EK-kwalificatiewedstrijd van de Nederlandse handbalvrouwen tegen Spanje op zondag 29 maart uitgesteld. Ook de eerste wedstrijd tussen beide landen op woensdag 25 maart in Spanje gaat niet door. De interlands worden normaal gesproken in juni ingehaald.