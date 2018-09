Zoon Van Hooijdonk treedt in voetsporen vader

De 18-jarige aanvaller stroomt door vanuit de jeugdopleiding van de Brabantse club. Afgelopen seizoen speelde Van Hooijdonk voor NAC onder 19, met wie hij promotie wist af te dwingen. De jongeling was liefst 25 keer trefzeker.

„Het is vandaag een mooie dag voor mij”, laat Van Hooijdonk weten op de clubwebsite. „Ik ben blij dat ik mijn eerste profcontract hier bij NAC heb mogen tekenen. De afgelopen twee seizoenen is het erg hard gegaan. Ik heb dag in dag uit mijn best gedaan om mezelf te ontwikkelen en daarom voelt dit nu als een beloning.”

Van Hooijdonk treedt in de voetsporen van zijn vader Pierre, die tussen 1991 en 1995 in de hoofdmacht van NAC speelde. In 115 wedstrijden kwam hij tot 81 treffers. Dat leverde hem een droomtransfer naar Celtic op.