Ondanks coronacrisis gewoon WK clubs

Het mini-WK stond oorspronkelijk dit jaar voor december in Doha op de (door coroan toch al extra volle) kalender. Door de coronacrisis moest de FIFA het evenement echter uitstellen.

Het WK voor clubs zal in 2021 worden gehouden tussen 1 en 11 februari. Het toernooi is een belangrijk testevenement voor het WK voor landenteams dat een jaar later in Qatar wordt gespeeld.

Bayern München doet als winnaar van de Champions League namens Europa mee aan het mondiale toernooi, dat vorig jaar ook in Qatar werd gehouden. Liverpool veroverde in 2019 de wereldtitel door het Braziliaanse Flamengo in de finale te verslaan.