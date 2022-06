Tallon Griekspoor verder in Halle, Botic van de Zandschulp door op Queen’s

In de tweede ronde van het toernooi in Duitsland neemt hij het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Marton Fucsovics uit Hongarije en Roberto Bautista-Agut uit Spanje.

Griekspoor verzekerde zich zondag van een plek in het hoofdtoernooi van het grastoernooi in Halle. De nummer 2 van Nederland was in Duitsland in de tweede en laatste kwalificatieronde met 6-2 6-3 te sterk voor de Duitser Peter Gojowczyk, de nummer 95 van de wereld.

Van de Zandschulp door op Queen’s

Botic van de Zandschulp heeft de tweede ronde bereikt op het grastoernooi van Queen’s in Londen. Van de Zandschulp had drie sets nodig om de Britse qualifier Paul Jubb, de nummer 227 van de wereld, te verslaan. Het werd 7-6 (5) 4-6 6-1 voor Van de Zandschulp, de mondiale nummer 29.

In de volgende ronde neemt de Nederlander het op tegen Grigor Dimitrov. De Bulgaar, 22e op de wereldranglijst, won in drie sets van de als derde geplaatste Brit Cameron Norrie. Het werd 6-7 (7) 6-1 6-4 voor Dimitrov.

Van de Zandschulp strandde vorige week nog in de eerste ronde van het grastoernooi van Rosmalen. Hij verloor toen in drie sets van de Fin Emil Ruusuvuori.