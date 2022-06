Tallon Griekspoor verder op grastoernooi Halle

In de tweede ronde van het toernooi in Duitsland neemt hij het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Marton Fucsovics uit Hongarije en Roberto Bautista-Agut uit Spanje.

Griekspoor verzekerde zich zondag van een plek in het hoofdtoernooi van het grastoernooi in Halle. De nummer 2 van Nederland was in Duitsland in de tweede en laatste kwalificatieronde met 6-2 6-3 te sterk voor de Duitser Peter Gojowczyk, de nummer 95 van de wereld.