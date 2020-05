Leganés zeer ruimhartig: verlenging seizoenkaarten gratis

Seizoenkaarthouders van de club uit de voorstad van Madrid hoeven voor hun abonnement voor het komende seizoen niets te betalen.

„Rekening houdend met de gevolgen van Covid-19 in Spanje en vooral in onze stad, wil de club haar fans en seizoenkaarthouders compenseren”, meldt Leganés op de website. Of dat een abonnement is voor voetbal op het hoogste niveau is voorlopig onzeker. Leganés staat voorlaatste in La Liga, die waarschijnlijk half juni wordt hervat.

Hekkensluiter Espanyol geeft haar seizoenkaarthouders een clubkaart voor een jaar cadeau. Zij kunnen daarnaast 20 procent van de waarde van hun seizoenkaart over dit seizoen terugvragen als compensatie voor de duels die nog volgen zonder publiek. Eerder maakte Getafe al bekend seizoenkaarthouders volgend seizoen gratis entree te verlenen.