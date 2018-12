'Ronaldo wil plots in Madrid blijven'

De Spaanse krant AS meldt dat Ronaldo in het bijzijn van enkele collega-internationals positief heeft gereageerd op de openlijke steunbetuiging van de preses, die dinsdag werd herkozen.

"Cristiano is een goed mens, een echte professional. Wat veel mensen niet weten is dat hij zich ook erg inzet voor de maatschappij. Hij verzet buiten het veld net zulk goed werk als er binnen. Daarom vind ik dit alles ook heel raar. Ik heb gezien hoe hij in de media is neergezet en dat heeft me geraakt. Ik denk dat er sprake is van een misverstand", aldus Perez in gesprek met radiostation Onda Cero.

"Ik weet dat hij baalt van de behandeling van de media. Ik heb persoonlijk ook weinig respect gezien, moet ik zeggen. Hij is nu al neergezet als een fraudeur", stelde Perez verder.

Vanwege die oneerlijke behandeling wilde Ronaldo volgens Portugese media niet meer in Spanje voetballen. Real, dat zijn sterspeler eerst slechtst steunde door middel van een summier persbericht, is in ieder geval niet voornemens om de 32-jarige Portugees zonder slag of stoot te laten gaan, zo stelde Perez.

“Ik heb Cristiano nog niet gesproken. De Confederations Cup is een belangrijk toernooi en ik wil Cristiano niet storen, maar na het toernooi zullen we praten. Ik weet nu niets van een eventuele vertrekwens, maar hij heeft ook gewoon een contract. Ik wil bovendien helemaal niet dat hij bij ons weggaat."