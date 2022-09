Van Nistelrooy genoot na van zege op Feyenoord en is onder indruk van Gakpo

Van Nistelrooy ziet de koppositie toch vooral als een momentopname. ,,We zijn zeven wedstrijden onderweg, dus wat betekent dat. Het gaat erom waar we staan in onze ontwikkeling. Het niveau dat we hebben aangetikt tegen Feyenoord. Het is ook grillig. De weken ervoor hebben we dat bij vlagen gedaan, maar was het niet constant genoeg. Tegen Feyenoord hebben we dat in langere gedeeltes van de wedstrijd gedaan, maar er ging ook nog genoeg mis. Het resultaat in zo’n topper, dat lang niet is gehaald in een topwedstrijd, doet natuurlijk goed. Het geeft de jongens vertrouwen. Dat is het mooiste wat er is.”

Of die stabiliteit er ook tegen SC Cambuur weer is, durft Van Nistelrooy op voorhand niet te beloven na de goede prestatie tegen Feyenoord. ,,Het is nooit een garantie, maar dat willen we er wel inbrengen. Het doel is ook om dat niveau constanter te krijgen. Dat heeft tijd nodig. Maar het resultaat tegen Feyenoord draagt bij aan die stabiliteit.”

Stappen van Gakpo

Van Nistelrooy heeft al zijn internationals fit terug zijn keren van de nationale ploeg en is blij met de positieve boost, die zijn spelers daar hebben gekregen. ,,Het Nederlands elftal tegen Polen was een geweldige wedstrijd om te zien en zeker ook Cody (Gakpo, red.) in dat geheel. Hoe hij presteerde en zijn rendement haalde op dat niveau. Dat zijn wel stappen die hij gemaakt heeft. Dat hij op weg naar het WK daar in de basis staat en het was ook mooi om te zien hoe hij inviel tegen België. Ook de anderen zijn goed teruggekomen. Guti heeft een wereldreis gemaakt vanuit Los Angeles. Gelukkig heeft Sangaré zijn interlands in Frankrijk gespeeld. Ismael (Saibari, red.) heeft voor Marokko gespeeld en Xavi (Simons, red.) voor Jong Oranje. Die jongens hebben allemaal gespeeld en gereisd.”

Cody Gakpo keert terug bij PSV van twee duels met Oranje. Ⓒ ANP/HH

Gezien de stormachtige ontwikkeling van Simons wordt links en rechts de vraag gesteld of het mogelijk zou zijn voor hem om op korte termijn door te groeien naar het niveau van Oranje. Iets waar Van Nistelrooy zo zijn gedachten voor heeft. ,,Ik denk dat Xavi zich sinds zijn komst geweldig heeft ontwikkeld. Hij heeft wedstrijdminuten gemaakt, zoals hij nog nooit eerder in zijn carrière heeft gedaan. Daar moeten we wel naar kijken. We willen jongens niet te veel belasten, zodat ze in blessures komen. Xavi is op dit moment maximaal bezig. Dat moet hij vooral blijven doen. Jong Oranje was een droom voor hem. Hij is ambitieus genoeg om zichzelf te willen laten zien, maar ik denk dat we niet al die druk en verwachtingen op hem moeten leggen. Het is een natuurlijk proces, waarin het met zijn drive en talenten vanzelf gaat komen. Dat moeten we niet gaan overhaasten.”

De PSV-trainer heeft de interlandperiode ook gebruikt om afstand te nemen van de bestuurlijke perikelen, die directeur voetbalzaken John de Jong de kop hebben gekost net voor de topper tegen Feyenoord. Van Nistelrooy vond het niet lastig om de draad weer op te pakken. ,,Ik vond het heerlijk om hier mijn job te doen met de spelers. Het team beter te maken en individuen ontwikkelen. Dat kostte mij geen moeite. Dat is mijn passie. Ergens is het ook niet mijn job om daar middenin te zitten. Dat is aan Marcel Brands. Ik heb me meteen na de wedstrijd tegen Feyenoord erover uitgelaten en mijn gevoel laten spreken in de media. Intern heb ik ook gezegd wat ik ervan vond. Dat vond ik belangrijk om te doen. Daarna kun je het afsluiten en moet je door, want dat hoort ook bij profvoetbal. De club gaat verder en hoe dat gaat zijn is aan de leidinggevenden. Ik richt me volledig op het team.”

Twaalf duels in zes weken

Het uitduel met SC Cambuur is het begin van een zeer intensief blok tot aan de break vanwege het WK in Qatar. ,,Er komt een rits wedstrijden aan. Twaalf wedstrijden in zes weken. Maar we hebben een fitte groep en een grote groep”, aldus Van Nistelrooy, die vijf weken op rij midweeks Europa League gaat spelen met PSV, te beginnen met de uitwedstrijd tegen FC Zürich komende week. ,,De ervaringen die we gehad hebben in de afgelopen periode, waarin we ook twaalf wedstrijden hebben afgewerkt, neem je wel mee. Ook het gebruik van de hele selectie daarin. Nu hebben we wel een selectie, waarin we meer jongens hebben die fit zijn en negentig minuten kunnen spelen dan eerder dit seizoen. Toen zaten we met een aantal jongens, dat terugkwam van blessures. Nu hebben we dat alleen met Anwar El Ghazi en Fredrik Oppegard, terwijl de rest negentig minuten belastbaar is. Dus dat is gunstig.”