Inbraak bij Liverpool-middenvelder Fabinho tijdens titelceremonie

De dieven gingen bij zijn woning in Formby aan de haal met een hoop juwelen. Ook de Audi RS6 van Fabinho werd gestolen, maar kon gelukkig door de politie onderschept worden in Wigan even later.

Het is niet de eerste keer dat een Liverpool-speler het slachtoffer werd van zo’n inbraak. Ook Fabinho’s ploegmaat Sadio Mané kreeg in februari vorig jaar inbrekers over de vloer tijdens de wedstrijd op Anfield tegen Bayern München.