Einde verhaal voor Novak Djokovic op Australian Open door blessure?

Zijn coach Goran Ivanisevic bevestigde tegen ESPN dat Djokovic zich medisch laat onderzoeken. Hij zal daarna beslissen of hij zondag in de vierde ronde op het grand slam van Melbourne kan spelen tegen de Canadees Milos Raonic.

De organisatie van de Australian Open gunt de nummer 1 van de wereld zoveel mogelijk hersteltijd. De partij tegen Raonic is zondagavond als laatste geprogrammeerd in de Rod Laver Arena. Toernooibaas Craig Tiley twijfelde er niet aan dat Djokovic zal spelen. „We zullen hem zien. Hij is veerkrachtig, hij is taai”, zei hij bij de Australische omroep Channel Nine. „Dit is zijn baan, hij voelt zich er op zijn gemak en hij pakt zijn spel gewoon weer op.”

Twijfel bij Djokovic

„Het is een spierscheurtje dus ik weet niet of ik er in twee dagen van hersteld zal zijn”, zei de nummer 1 van de wereld enkele uren na de wedstrijd. „Ik weet niet of ik in staat zal zijn om op de baan te stappen. Ik ben heel tevreden over mijn prestatie, zaterdag zien we verder.”

Djokovic laste tegen Fritz een medische time-out in bij het begin van de derde set. Na zijn terugkeer op de court leek de Serviër dichtbij een opgave te staan, maar hij beet door en won alsnog de wedstrijd.

’Een van de speciaalste overwinningen uit leven’

„In de vierde set heb ik alleen maar opgeslagen. Ik sloeg twee eerste ballen op, kon geen returns slaan. Ik probeerde gewoon in leven te blijven en hoopte dat het daar vanbinnen wat beter zou gaan. Dat gebeurde ook tegen het einde van de vierde set”, aldus Djokovic. „Dit is een van de speciaalste overwinningen uit mijn leven. Wat ook de setting is of wie ook de tegenstander is, als je zo door een wedstrijd komt, dan onthoud je dat.”

De wedstrijd begon met publiek in de Rod Laver Arena maar kort voor middernacht moesten de fans het stadion verlaten wegens de aankomende lockdown, die vanaf zaterdag middernacht (lokale tijd) werd uitgevaardigd. Zo eindigde het duel in een begrafenisstemming.

„Publiek of niet, ik concentreerde mij op wat er gebeurde op de court. Met die blessure hoopte ik dat er iets zou gebeuren waardoor ik alsnog zou winnen. Wat ook uiteindelijk is gebeurd”, besloot ’s werelds nummer één.