Clubicoon Manchester United: ’Tijd voor Ole Gunnar Solskjaer om stokje door te geven’

onze Telesportredactie

United kent een zeer moeizaam seizoen, afgelopen weekend werd er nog kansloos met 0-2 verloren van Manchester City. Volgens Ferdinand is het tijd om veranderingen te gaan doorvoeren.

„Ik denk niet dat we in deze competitie kans maken op de titel. Iedere week kijk ik naar mijn team, me afvragend wat we tactisch kunnen doen”, aldus Ferdinand in zijn podcast FIVE.

„We begonnen het seizoen met veel hoop na wat er gebeurd was in de transferperiode. We dachten dat dit ons moment zou worden. Nu zit ik hier en denk ik dat we niet mee kunnen strijden om de titel. Ik kijk naar het team en vraag me wekelijks af: wat gaan we tactisch eigenlijk doen? Ik zie geen filosofie en geen identiteit. Dat moet vanuit de technische staf komen. Ik zie nu een verward elftal en heb het gevoel dat hij het stokje moet doorgeven”, zegt Ferdinand.

Volgens de Noor kan de trainer met opgeheven hoofd vertrekken. „Hij is gekomen en heeft gedaan wat hij moest en kon doen. Hij heeft de supporters weer hoop gegeven. Maar hij gaat ons niet de titel en de Champions League-winst bezorgen. Ole heeft veel tijd gekregen, dit is nu zijn elftal. Hij heeft veel geld uit mogen geven, maar het werkt niet.”