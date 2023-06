Premium Het beste van De Telegraaf

Extra Tijd Met.... Dressuuramazone Dinja van Liere: ’Ik ben vernoemd naar een Rottweiler’

Dinja van Liere is in korte tijd uitgegroeid tot het gezicht van de Nederlandse dressuur en wordt zelfs vergeleken met legende Anky van Grunsven. Zelf vindt ze het daar nog een beetje te vroeg voor. Door blessureleed bij een van haar paarden ontbreekt ze dit weekeinde bij CHIO Rotterdam, maar Van Liere is komende week wel van de partij tijdens het prestigieuze evenement in Aken. In de lifestylerubriek ’Extra Tijd Met’ beantwoordt de dressuuramazone een paar voor haar ongewone vragen.