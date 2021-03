Interland gaat door ondanks coronageval in Duitse selectie op wedstrijddag

De betreffende speler vertoont geen symptomen. Hij is direct in isolatie gegaan. De Duitse bond wil niet zeggen om wie het gaat, maar volgens Duitse media is het Jonas Hofmann. De 28-jarige middenvelder van Borussia Mönchengladbach speelde twee interlands voor de ’Mannschaft’.

Alle spelers en stafleden ondergingen woensdag een PCR-test. De resultaten die op de wedstrijddag naar buiten kwamen, leverden één positieve uitslag op. „Natuurlijk is dit nieuws heel vervelend zo kort voor de wedstrijd, voor de bondscoach en voor het team”, zei directeur Oliver Bierhoff. „We hebben er vertrouwen in dat het bij één positief geval blijft, aangezien alle hygiënemaatregelen zeer gedisciplineerd worden gevolgd. We volgen vanzelfsprekend alle eisen van de autoriteiten op.”