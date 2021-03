Interland gaat door ondanks twee coronagevallen in Duitse selectie op wedstrijddag

Hoffman is in isolatie, terwijl ook RB Leipzig-verdediger Marcel Halsterberg de groep heeft verlaten. Hij had risicocontact gehad met zijn besmette collega. Dat bevestigde de Duitse voetbalbond DFB.

„Dit is natuurlijk vervelend nieuws zo vlak voor de wedstrijd, zowel voor de coach als het team”, verklaarde Oliver Bierhoff. De technisch directeur bij de DFB hoopt dat er geen andere spelers positief testen. „We hebben tot nu de hygiëneregels heel gedisciplineerd nageleefd.” Bij de rest van de spelersgroep en de staf werden donderdag sneltesten afgenomen. Alle resultaten waren negatief. Borussia Mönchengladbach liet weten dat Hofmann zich goed voelt.

De Duitse bond staat in contact met de gezondheidsautoriteiten in deelstaat Noordrijn-Westfalen. De interland in Duisburg vindt zoals gepland om 20.45 uur plaats.

Vrijdag zijn nog PCR-testen voorzien voor de hele selectie, voordat de Duitsers zaterdag afreizen naar Boekarest. Daar nemen ze het zondag op tegen Roemenië, op de tweede speeldag van de WK-kwalificatie.