Sport Kort: Argentijn volgt Bert van Marwijk op als bondscoach Verenigde Arabische Emiraten

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Argentijn Arruabarrena volgt Van Marwijk op als bondscoach

19.32 uur: Een dag na het ontslag van Bert van Marwijk heeft de nationale voetbalbond van de Verenigde Arabische Emiraten de Argentijn Rodolfo Arruabarrena aangesteld als nieuwe bondscoach. De 46-jarige Arruabarrena, die zelf voetbalde voor onder meer Boca Juniors en Villarreal, werkte de afgelopen jaren als trainer voor diverse clubs uit het Midden-Oosten.

De bond van de VAE maakte zaterdag het ontslag van de 69-jarige Van Marwijk bekend. De oud-bondscoach van Oranje moest vertrekken vanwege de moeizame resultaten. Rechtstreekse kwalificatie voor het WK van eind dit jaar in Qatar is al uit beeld voor de Verenigde Arabische Emiraten, het land dat op de derde plek staat in de groep. De nummers 3 van beide poules in Azië krijgen komende zomer in een intercontinentale play-off alsnog een kans zich te plaatsen voor het WK.

„We wilden Van Marwijk eerder al ontslaan, maar we hadden toen geen mogelijkheid om zijn contract te beëindigen”, zei bestuurslid Hamid Ahmed Al Tayer. „Toen we overeenstemming bereikten met Arruabarrena, was de tijd daar wel rijp voor.”

Eerste zege Kristoff voor nieuwe ploeg in Clásica de Almería

17.58 uur: De Noorse wielrenner Alexander Kristoff heeft zijn eerste overwinning behaald in dienst van Intermarché-Wanty-Gobert. De 34-jarige Noor schreef de Clásica de Almería op zijn naam. Kristoff was in Roquetas de Mar de sterkste in de massasprint, na een koers over bijna 190 kilometer.

De Noor, winnaar van onder meer Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en vier etappes in de Tour de France, verruilde Team Emirates afgelopen winter voor de Belgische ploeg Intermarché-Wanty-Gobert. Kristoff was de afgelopen weken op Spaanse bodem al een paar keer dicht bij een zege. Zo eindigde hij twee keer als derde in de Ronde van Valencia. In de Clásica de Almería kon de sprinter eindelijk juichen. Hij bleef de Fransman Nacer Bouhanni (tweede) en de Italiaan Giacomo Nizzolo, de winnaar van vorig jaar, net voor. Marijn van den Berg was de beste Nederlander op de zevende plaats.

Kontaveit pakt titel op indoortoernooi Sint-Petersburg

17.52 uur: Het WTA-toernooi van Sint-Petersburg is gewonnen door de Estse tennisster Anett Kontaveit. De nummer 9 van de wereld was in een 2 uur en 57 minuten durende finale de Griekse Maria Sakkari, de mondiale nummer 7, net de baas: 5-7 7-6 (4) 7-5.

Voor de 26-jarige Kontaveit was het al haar twintigste opeenvolgende zege op een indoortoernooi. Eind vorig jaar won ze ook de toernooien van Cluj-Napoca, Moskou en Ostrava. Sakkari (26) pakte in haar loopbaan pas één titel. In 2019 was ze de beste op het graveltoernooi van Rabat.

Het WTA-toernooi in Rusland werd in 2019 en 2020 gewonnen door Kiki Bertens. Vorig jaar ging de titel naar de Russin Darja Kasatkina.

Van der Haar sluit sterk seizoen af met vierde plaats

17.13 uur: Veldrijder Lars van der Haar heeft zijn seizoen afgesloten met een vierde plaats in de Universiteitscross van Brussel, de laatste wedstrijd om de X2O Badkamers Trofee. De 30-jarige Van der Haar, die zowel Nederlands als Europees kampioen werd en op de WK in de Verenigde Staten zilver pakte, moest na een vroege valpartij in de achtervolging. Hij klom op naar de vierde plek, achter de Belgen Michael Vanthourenhout (eerste), Eli Iserbyt (tweede) en Jens Adams (derde). De Belg Toon Aerts was al zeker van de eindzege in het klassement.

Van der Haar zegevierde een dag eerder in Gavere, in de slotcross van de Superprestige. Hij boekte daar zijn vierde zege van het seizoen. „Gavere is een klassieker in het veldrijden. Gavere winnen, spreekt tot de verbeelding”, zei Van der Haar na de cross. „Dit is ook de eerste Superprestigecross die ik win in mijn hele loopbaan. Als dat dan Gavere is, ben ik daar bijzonder blij mee.”

Van der Haar liet vrijdag al weten dat hij zich komende week in Herentals laat opereren aan een knie. Hij kampt al een tijdje met klachten en beëindigde daarom in Brussel zijn seizoen. De veldrijder eindigde bij de WK als tweede achter de Brit Tom Pidcock.

Benzema terug bij Real Madrid voor duel met Paris Saint-Germain

16.35 uur: Real Madrid kan dinsdag in de Champions League tegen Paris Saint-Germain weer beschikken over Karim Benzema. De Franse spits, topscorer van de Spaanse voetbalcompetitie met zeventien doelpunten, keert terug in de selectie van trainer Carlo Ancelotti. Benzema ontbrak de afgelopen weken vanwege een spierblessure. Hij maakte in de groepsfase van de Champions League vijf goals.

Twee dagen voor het eerste duel met PSG in de achtste finales van het belangrijkste Europese bekertoernooi maakte Ancelotti zijn selectie bekend. De koploper van La Liga neemt 26 spelers mee naar Parijs. Zonder Benzema kwam Real Madrid zaterdag niet verder dan 0-0 bij Villarreal. De ploeg van Ancelotti heeft aan kop van de ranglijst 4 punten voorsprong op Sevilla.

Vooral voor Kylian Mbappé worden het beladen duels. De Franse aanvaller weigert zijn aflopende contract bij PSG te verlengen en stapt volgens Spaanse media na dit seizoen transfervrij over naar Real Madrid. De return in Madrid is op 9 maart.

Quintana wint Ronde van de Provence na sterke slotrit

16.35 uur: Nairo Quintana heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan de Ronde van de Provence gewonnen. Dat deed de 32-jarige Colombiaan door de vierde en laatste etappe op zijn naam te schrijven.

Quintana maakte indruk op de laatste beklimming, de Montagne de Lure. Hij kwam solo aan en hield de Deen Mattias Skjelmose Jensen en Matteo Jorgenson uit de Verenigde Staten 37 seconden achter zich. Martijn Tusveld van Team DSM was op plek 48 de beste Nederlander. Hij gaf zes minuten toe.

De Italiaan Filippo Ganna begon de dag als leider van het klassement, maar hij kwam op 1 minuut en 21 seconden van de winnaar aan. Hij werd uiteindelijk zevende in het klassement. De tweede plaats was daarin voor Julian Alaphilippe uit Frankrijk.

Quintana won de vierdaagse wedstrijd ook in 2020. Vorig jaar ging de eindzege naar zijn landgenoot Iván Sosa.

Golfer Luiten eindigt in middenmoot in VAE

15.29 uur: Golfer Joost Luiten heeft bij de Ras Al Khaimah Classic in de Verenigde Arabische Emiraten genoegen moeten nemen met een plek in de middenmoot. De 36-jarige Bleiswijker sloot het toernooi af met een omloop van 70 slagen, evenveel als op zaterdag. Hij eindigde daardoor op een score van 278 slagen, goed voor de gedeelde 33e plek.

De Nieuw-Zeelander Ryan Fox veroverde de titel met een totaal van 266 slagen. Zijn tweede triomf op de DP World Tour, de vroegere Europese Tour, leverde hem een bedrag op van bijna 300.000 euro.

Luiten haalde in Ras Al Khaimah voor de eerste keer dit seizoen de cut. Dat had hij vooral te danken aan een sterke openingsronde van 66 slagen (-6). Door een matige tweede ronde van 72 slagen moest hij zijn hoge klassering in de tussenstand prijsgeven. In het weekeinde kon Luiten zich niet meer terugvechten naar een plaats in de top 10.

Wil Besseling eindigde met een score van 279 op de 42e plek. Darius van Driel belandde met 284 slagen op de 69e plaats en Daan Huizing kwam met een totaal van 287 op de 75e positie uit.

Dagzege voor veldrijdster Betsema, X2O-Trofee voor Brand

14.39 uur: Denise Betsema heeft de achtste en laatste veldrit om de X2O Badkamers-Trofee gewonnen. De veldrijdster van 777 was de enige die Lucinda Brand nog van de eindzege kon houden in het klassement dat gebaseerd is op tijd. Maar Brand, die rijdt voor Baloise-Trek Lions, hield in Brussel de schade beperkt en finishte op 28 seconden als tweede. Met haar winst van het klassement ontving ze naast de bijbehorende badeend een premie van 30.000 euro. Betsema, die haar vijfde zege van het seizoen boekte, kreeg de helft voor haar tweede plaats in het eindklassement.

Brand had zich zaterdag al verzekerd van de winst in de Superprestige, een andere regelmatigheidsklassement. De regerend Europees kampioene won de slotcross in het Belgische Gavere. Het was de negentiende zege van het seizoen voor de Dordtse, die ook de wereldbeker won. Op het WK moest ze genoegen nemen met de tweede plaats achter Marianne Vos.

Betsema startte op het universiteitsterrein van Brussel goed, nam een kleine voorsprong en hoorde dat Brand achter haar een schuiver had gemaakt. „Ik voelde me vanaf de start heel goed en toen ik merkte dat Lucinda was gevallen, ben ik toch even doorgetrokken. Het gat bleef, dat was goed voor de moraal”, vertelde de renster van Texel, die de afgelopen weken nogal wat tegenslag ondervond. Zo miste ze het WK omdat ze kort voor afreizen naar de Verenigde Staten koortsklachten had. Vorige week kwam ze nog hard op haar pols terecht bij een val. Betsema had dit seizoen voor het laatst in oktober in Zonhoven gewonnen. „Zo’n overwinning aan het einde van het seizoen doet dan extra veel deugd.”

Brand had risico’s moeten nemen na een slechte start: „Wellicht daarom gleed ik weg en het gat bleef daarna onveranderd. Denise was supersterk.”

In Brussel bereikte Manon Bakker als derde de finish. Annemarie Worst, die een paar keer onderuit ging, finishte als vijfde, maar werd wel derde in het eindklassement.

NAC Breda wint Brabantse burenstrijd van FC Den Bosch

14.28 uur: NAC Breda heeft in de Keuken Kampioen Divisie voor de tweede keer dit seizoen gewonnen van provinciegenoot FC Den Bosch. De Brabantse derby eindigde in 2-0. NAC won op 3 december met 5-0 in Den Bosch. Dat was tot zondag de laatste overwinning in de eerste divisie voor de club uit Breda.

Odysseus Velanas opende in de 5e minuut de score namens NAC met een doeltreffend schot, na een vloeiende aanval waarin ploeggenoot Ralf Seuntjens een belangrijke rol vervulde. Beide ploegen lieten daarna de nodige kansen liggen. Pas in de laatste minuut van de reguliere speeltijd besliste de Belgische invaller Pjotr Kestens het duel.

NAC staat op de ranglijst op de tiende plek, FC Den Bosch bezet de veertiende positie.

Italiaan Masnada ritwinnaar en nieuwe leider in Oman

11.42 uur: De Italiaanse wielrenner Fausto Masnada heeft de vierde etappe van de Ronde van Oman gewonnen. De rit ging van Al Sifah naar Muscat over ruim 119 kilometer. Onderweg moest de Bousher Al Amerat drie keer worden beklommen.

Masnada, die uitkomt voor QuickStep - Alpha Vinyl, kwam alleen aan en nam meteen ook de leiderstrui over van de Deen Anthon Charmig. Op ruim een minuut na hem finishte zijn Zwitserse ploeggenoot Mauro Schmid als tweede. Hij won de sprint van een groep van zeven waarvan ook Charmig deel uitmaakte.

De 28-jarige Masnada won drie jaar geleden een rit in de Giro d’Italia. De Ronde van Oman eindigt dinsdag.

Casper Ruud en Diego Schwartzman in finale Buenos Aires

08.01 uur: De finale van het tennistoernooi van Buenos Aires gaat tussen de Noor Casper Ruud en de Argentijn Diego Schwartzman, de nummers 1 en 2 van de plaatsingslijst. Ruud was in zijn halve finale in twee sets (6-3 6-3) te sterk voor thuisspeler Federico Delbonis. Voor de Noor wordt het zijn negende finale op de ATP Tour. Zeven keer pakte hij de titel, onder meer in 2020 in de Argentijnse hoofdstad.

Schwartzman kreeg veel steun van het publiek op het Guillermo Vilascourt maar had de nodige moeite met de Italiaan Lorenzo Sonego, de bescheiden nummer 220 van de wereld. Schwartzman won in drie sets: 7-5 3-6 6-2. Hij heeft vier toernooititels achter zijn naam staan. De laatste behaalde hij vorig jaar in Buenos Aires.

Reilly Opelka na recordtiebreak naar finale in Dallas

06.55 uur: De Amerikaanse tennisser Reilly Opelka heeft zaterdag ten koste van zijn landgenoot John Isner de finale bereikt van het tennistoernooi van Dallas. De partij werd beslist in een tiebreak die pas bij 24-22 was beslist. Het betekende de langste tiebreak op de ATP Tour, die bestaat sinds 1990. Opelka, die 39 aces sloeg, won in twee sets: 7-6 (7) 7-6 (22).

De als tweede geplaatste Opelka benutte zijn achtste wedstrijdpunt door met zijn backhand Isner te passeren in een van de schaarse rally’s in het duel der servicekanonnen. Het eindigde een serie van 26 punten die direct uit de opslag ontstonden.

Isner, die 21 aces sloeg, had in de tweede tiebreak tien setpoints, maar liet ook bij een 9-8-voorsprong op zijn eigen opslag de kans onbenut.

Opelka (24) neemt het in de finale op tegen een andere Amerikaan, Jenson Brooksby. Die 21-jarige tennisser versloeg zijn landgenoot Marcos Giron in drie sets: 6-4 6-7 (4) 7-6 (5). Opelka maakt kans op zijn derde toernooizege, Brooksby staat pas voor de tweede keer in een finale, de eerste verloor hij vorig jaar in Newport.

Nyck De Vries in actie op het circuit Hermanos Rodriguez. Ⓒ EPA

Geen podiumplaats voor Nederlandse coureurs in E-Prix

06.51 uur: De Nederlandse coureurs hebben geen podiumplek weten te halen in de derde race van dit seizoen in de Formule-E. Nyck de Vries, titelhouder in de klasse voor elektrische racewagens (Formule E), eindigde in zijn Mercedes in Mexico op de zesde plaats. Robin Frijns werd zevende.

De wedstrijd werd gewonnen door Pascal Wehrlein. Hij reed in een Porsche en was vanaf pole gestart. In de strijd om het kampioenschap staat De Vries tweede, achter Edoardo Mortara uit Zwitserland.