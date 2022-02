Sport Kort: Nyck de Vries en Robin Frijns in E-Prix Mexico zesde en zevende

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Casper Ruud en Diego Schwartzman in finale Buenos Aires

08.01 uur: De finale van het tennistoernooi van Buenos Aires gaat tussen de Noor Casper Ruud en de Argentijn Diego Schwartzman, de nummers 1 en 2 van de plaatsingslijst. Ruud was in zijn halve finale in twee sets (6-3 6-3) te sterk voor thuisspeler Federico Delbonis. Voor de Noor wordt het zijn negende finale op de ATP Tour. Zeven keer pakte hij de titel, onder meer in 2020 in de Argentijnse hoofdstad.

Schwartzman kreeg veel steun van het publiek op het Guillermo Vilascourt maar had de nodige moeite met de Italiaan Lorenzo Sonego, de bescheiden nummer 220 van de wereld. Schwartzman won in drie sets: 7-5 3-6 6-2. Hij heeft vier toernooititels achter zijn naam staan. De laatste behaalde hij vorig jaar in Buenos Aires.

Reilly Opelka na recordtiebreak naar finale in Dallas

06.55 uur: De Amerikaanse tennisser Reilly Opelka heeft zaterdag ten koste van zijn landgenoot John Isner de finale bereikt van het tennistoernooi van Dallas. De partij werd beslist in een tiebreak die pas bij 24-22 was beslist. Het betekende de langste tiebreak op de ATP Tour, die bestaat sinds 1990. Opelka, die 39 aces sloeg, won in twee sets: 7-6 (7) 7-6 (22).

De als tweede geplaatste Opelka benutte zijn achtste wedstrijdpunt door met zijn backhand Isner te passeren in een van de schaarse rally’s in het duel der servicekanonnen. Het eindigde een serie van 26 punten die direct uit de opslag ontstonden.

Isner, die 21 aces sloeg, had in de tweede tiebreak tien setpoints, maar liet ook bij een 9-8-voorsprong op zijn eigen opslag de kans onbenut.

Opelka (24) neemt het in de finale op tegen een andere Amerikaan, Jenson Brooksby. Die 21-jarige tennisser versloeg zijn landgenoot Marcos Giron in drie sets: 6-4 6-7 (4) 7-6 (5). Opelka maakt kans op zijn derde toernooizege, Brooksby staat pas voor de tweede keer in een finale, de eerste verloor hij vorig jaar in Newport.

Nyck De Vries in actie op het circuit Hermanos Rodriguez. Ⓒ EPA

Geen podiumplaats voor Nederlandse coureurs in E-Prix

06.51 uur: De Nederlandse coureurs hebben geen podiumplek weten te halen in de derde race van dit seizoen in de Formule-E. Nyck de Vries, titelhouder in de klasse voor elektrische racewagens (Formule E), eindigde in zijn Mercedes in Mexico op de zesde plaats. Robin Frijns werd zevende.

De wedstrijd werd gewonnen door Pascal Wehrlein. Hij reed in een Porsche en was vanaf pole gestart. In de strijd om het kampioenschap staat De Vries tweede, achter Edoardo Mortara uit Zwitserland.