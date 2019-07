Ploegleider Jumbo-Visma trots op podiumplek Kruijswijk

„Het is zijn eerste podium in een grote ronde en ook nog eens in de Tour de France. Dat telt nog meer”, zei de Duitser tegen de NOS. „We moeten eerlijk zijn, de derde plaats was het hoogst haalbare, maar het is geweldig dat hij het waarmaakt.”

Niermann had ook niets dan lof voor George Bennett en Laurens De Plus, de twee helpers van Kruijswijk die in de voorlaatste en beslissende bergrit naar Val Thorens het tempo hoog hielden. „Een groot ’chapeau’ voor die twee. Er zijn veel renners in de vernieling gereden. We wisten dat we Julian Alaphilippe konden kraken en dat lukte. Ook heeft Kruijswijk zich niet laten verrassen door Egan Bernal en Geraint Thomas.”

Naast de ploegleider van Jumbo-Visma is de baas van Team Ineos ook erg tevreden met de prestaties van zijn ploeg. Thomas werd tweede en Bernal pakte het geel. „Een vriendelijke jongen die niemand pijn wil doen en bovenal een ongelooflijk talent.” Dat zei Dave Brailsford, teambaas van Ineos, over Bernal.

De 22-jarige Colombiaan gaat zondag de Ronde van Frankrijk winnen. „Hij heeft gereden als een groot kampioen”, aldus Brailsford

Vanzelf was het niet gegaan, vervolgde Brailsford. „Aanvankelijk was Bernal wat teleurgesteld na zijn tijdrit. Maar naarmate de ronde vorderde, is hij beter gaan rijden. Bovenal is hij altijd rustig gebleven en hij heeft zijn kansen afgewacht. Dat kenmerkt een echte winnaar. Ongetwijfeld gaan we nog vaak van hem horen.”