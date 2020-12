RKC Waalwijk wint van tien man VVV-Venlo dankzij wonderschone treffer Daneels

onze Telesportredactie

De eerste helft kwam moeizaam op gang tussen de twee ploegen die voor deze speelronde beide negen punten hadden. Pas na twintig minuten ontstond de eerste echte kans voor RKC. Cyril Ngonge kon de bal niet genoeg naar de hoek knikken na een goede voorzet van Ahmed Touba. Een paar minuten later was het wel raak, toen Finn Stokkers goed weg werd gestoken door Anas Tahiri en de 1-0 beheerst binnenschoof.

Lang hield de voorsprong van de thuisploeg niet stand. Na een handsbal van Paul Quasten kon Giorgos Giakoumakis aanleggen voor alweer zijn tiende doelpunt van het seizoen. De Limburgers wisten verder weinig te creëren uit open spel, maar de eerste keer dat dat wel het geval was, was het ook direct raak. Vito van Crooij kopte kort na rust een voorzet van Steffen Schäfer tegendraads over doelman Kostas Lamprou heen.

Kort daarop moest VVV wel met tien man verder, nadat Roy Gelmi voor een op het oog licht vergrijp zijn tweede gele kaart kreeg. Nadat Stokkers een grote kans op zijn tweede treffer liet liggen, kwam RKC wat gelukkig op gelijke hoogte. Een afstandsschot van Touba werd van riching veranderd, waarna Delano van Crooij kansloos was.

RKC kreeg via Vitalie Damașcan en Stokkers grote kansen op de winst, maar het was Daneels die de eer van de winnende 3-2 opeiste. Met een heerlijke diagonale knal trof de Belg de kruising, waardoor de Waalwijkers zich voorlopig in de middenmoot nestelen.