Rubio is lachende derde in eindsprint en zegeviert in Giro-etappe

Wat maakten ze het spannend aan kop. Pinot en Cepeda deelden telkens sneertjes aan elkaar uit, probeerden dat ene procentje verschil te maken, en vochten met z’n tweeën om de koppositie. Terwijl ook Rubio in hun schaduw bleef loeren op een kans.

Cepeda zette z’n sprint te vroeg in, Pinot liet zich verrassen en ineens was daar Rubio die als eerst over de meet kwam. Voor de 25-jarige Colombiaan is het de grootste zege in zijn carrière.

Jongens en mannen

Het was door het onvoorspelbare weer een opmerkelijke koersdag, die volledig in Zwitserland werd verreden. Dat hield dus ook een ander startpunt in. Terwijl de bussen koers zetten naar dat nieuwe startpunt, werd de gevreesde afdaling schoongemaakt. Al die kleine steentjes op de weg, zou dat wel goed gaan?

De dertiende etappe staat bekend als het grote moment in de Giro, waarop de jongens van de mannen worden onderscheiden. De weersomstandigheden zorgden voor een nogal chaotische voorbereiding, die het er voor de renners niet makkelijker op maakte.

De koers werd weliswaar ingekort van 199 kilometer naar slechts 74 kilometer, maar op het laatste moment werd de starttijd nog met ruim drie uur verlaat. Dat schopte het voorbereidingsschema van de sporters flink in de war. Daarnaast begon de aangepaste rit meteen met een beklimming van de Croix du Coeur. Na de gevreesde afdaling was de finish in het Zwitserse wintersportdop Crans Montana.

Cepeda een poosje op kop

Eenmaal van start, maakte een groep van vijftien renners zich al snel los van het peloton. Cepeda toonde z’n goede benen door de leiding te nemen. Terwijl de kopgroep uitdunde naar eerst zeven en later vier man, bleef de Ecuadoriaan een poosje op kop rijden. Desalniettemin kwam Pinot als eerst boven.

Valentin Paret-Peintre stortte zich bij de afdaling naar beneden, waardoor hij al snel de leiding overnam. De kopgroep met nog twintig kilometer te gaan bestond naast Paret-Peintre, Pinot en Cepeda uit Derek Gee en Einer Rubio, maar tegen het einde waren het de laatste vier die de dienst in de klim leken te gaan uitmaken.

Terwijl Pinot met nog tien kilometer te gaan de koppositie innam, keek hij om de paar tellen achterom. De Fransman hoefde zich, met name met Cepeda in zijn nek, geen moment veilig te voelen. En dan waren daar, op gepaste afstand, ook nog Gee en Rubio die de strijd niet opgaven. Pinot moest alles uit de kast halen om de etappezege in de Giro veilig te stellen. Met nog vijf kilometer te gaan leek de tank leeg.

Toen Cepeda hem voorbij snelde, liep de afstand tot Pinot snel op. Maar schijn bedroog. De Fransman vocht zich terug, waardoor een ultieme finale lonkte. Daarin was Rubio de beide kemphanen, die veel met elkaar bezig waren, te slim af.