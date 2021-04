Hockeysters Den Bosch freewheelend naar EHL-zege: 5-0

De ‘echte’ finale had eigenlijk al op zaterdag plaatsgevonden, toen Den Bosch en Amsterdam elkaar in een meeslepend gevecht en op het scherpst van de snede hadden bestreden. Het hoogdravende duel werd pas na shoot-outs gewonnen door de Brabantse topploeg, waarin keepster Josine Koning een hoofdrol voor zich opeiste.

Maandagmiddag hielden de Spaanse vrouwen het welgeteld achttien minuten vol. Maar na de 1-0 van Lidewij Welten was het snel gedaan met het verweer van Club de Campo. Het was overigens een knappe goal van Welten, die haar twaalfde (!) Europa Cup won, een evenaring van het record van haar gewezen ploeggenote Maartje Paumen.

LIDEWIJ WELTEN

De onderschepping was in die bewuste achttiende minuut van de alerte Pien Sanders, die Welten in de as van het veld aan het werk zette, nadat zij Empar Gil de bal had ontfutseld. De doelpuntenmachine uit Valkenswaard zette aan, snelde diagonaal langs twee Spaanse tegenstandsters de cirkel in, om goalie Maria de los Angeles Ruiz met een loepzuivere backhand in de lange hoek te verslaan.

Keepster Ruiz hield het met twee uitstekende reddingen nog even spannend, maar toen haar lijnstopster het bij een Bossche strafcorner van Frédérique Matla liet afweten (de bal rolde sullig over diens stick), was er nauwelijks meer sprake van een wedstrijd.

PLAY-OFFS

Vanaf het derde kwart begaven de speelsters van Den Bosch zich al flierefluitend over de kunststof vezels, zo armetierig was het spel van Club de Campo. Matla vond het wel mooi geweest, produceerde nog twee treffers en gaf een assist op Maartje Krekelaar. Met de zeventiende Europese eindzege op zak, de eerste onder de noemer ‘EHL’, kan de ploeg van Raoul Ehren zich gaan opmaken voor de strijd om de landstitel met titelverdedigster Amsterdam en outsider SCHC. De play-offs staan begin mei op het programma.