Ajax-trainer Erik ten Hag Ⓒ REUTERS

LILLE - Erik ten Hag is toegetreden tot een illuster rijtje. De trainer van Ajax bleef ook in zijn achtste uitwedstrijd in de Champions League ongeslagen en evenaarde daarmee de topprestatie van Louis van Gaal en Pep Guardiola. Dat de zege op Lille OSC (0-2) enigszins gelukkig tot stand kwam, deed niets af aan die puike prestatie.