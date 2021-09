’Mathieu van der Poel gaat echt wel goed zijn hoor’

Wielrennen

Wout van Aert zonder zorgen richting WK: ’Iedereen beseft dat ik beste kans heb’

„Ik heb er vertrouwen in dat de jongens me diep in de finale kunnen brengen zonder dat ik veel energie moet verspelen”, stelt Wout van Aert in gesprek met VTM. De kopman van de Belgen leeft zonder zorgen toe naar de wegwedstrijd van de WK wielrennen in eigen land komende zondag.