Voetbalprofs in Nederland in het ongewisse

Tot zeker 1 juni is er geen betaald voetbal in ons land. Ⓒ GETTY IMAGES

Premier Mark Rutte heeft de strop om de nek van het Nederlandse profvoetbal stevig aangetrokken. Niets ontziend deelde hij mede dat er voor 1 juni niet gevoetbald wordt in de Eredivisie en Eerste Divisie, niet met publiek en niet zonder publiek. Profduels vallen volgens de premier onder de evenementenregeling die tot 1 juni van kracht is. Wel lieten de kabinetsmaatregelen ruimte om eventueel per 29 april de trainingen te hervatten als de regering tegen die tijd besluit om sportclubs weer open te stellen.