Is Messi bezig met laatste Barça-kunstje?

Lionel Messi wil na vijf naar de Champions League wel weer eens winnen met FC Barcelona. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Met maar liefst zes clubs bij de laatste acht die nog nooit de Champions League hebben gewonnen, zijn deze kwartfinales gekleurd door de stuntploegen en nieuwe rijken in het Europese topvoetbal. De enige kwartfinale tussen twee ploegen, die het traditioneel altijd al goed doen in het prestigieuze clubtoernooi, FC Barcelona-Bayern München, is desondanks de wedstrijd die vooraf het meest tot de verbeelding spreekt. Niet in het minst vanwege de rechtstreekse confrontatie tussen Robert Lewandowski en Lionel Messi, twee van de grootste doelpuntenmachines in het hedendaagse voetbal. Voor die confrontatie gaan de voetbalfans wereldwijd vrijdagavond (aanvang 21.00 uur) eens goed zitten.