Matthijs de Ligt is met Bayern München koppositie kwijt in Bundesliga

Leverkusen zette vanaf de aftrap veel druk op het doel van Bayern. Jeremie Frimpong slaagde er na een kwartier niet in doelman Yann Sommer in de korte hoek te verrassen. Tegen de verhouding in kwamen de gasten in de 22e minuut op voorsprong. Leon Goretzka legde de bal terug op Joshua Kimmich wiens schot van richting werd veranderd door Odilon Kossounou en langs de kansloze doelman Lukas Hradecky in het doel verdween.

Frimpong kreeg geel na een botsing met Matthijs de Ligt.

Na rust volgden de strafschoppen voor de thuisploeg elkaar op. Beide keren was Leverkusen-aanvaller Amine Adli slachtoffer van een overtreding. Beide keren ook kreeg Adli eerst geel voor een schwalbe, waarna de VAR aantoonde dat hij wel degelijk was geraakt: in de 55e minuut door Benjamin Pavard, in de 72e minuut door Dayot Upamecano. De alsnog toegekend penalty's werden benut door Exequiel Palacios. De Ligt kopte in blessuretijd nog net naast.