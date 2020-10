Ajax bij Liverpool, Atalanta en Midtjylland in Champions League

Liverpool

Liverpool veroverde afgelopen seizoen met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum met grote overmacht de landstitel. Naaste belager Manchester City eindigde op een achterstand van maar liefst 18 punten als tweede. Het elftal van coach Jürgen Klopp won de Champions League in 2019.

Ajax trof Liverpool alleen in het seizoen 1966/1967 in Europees verband. Ajax speelde gelijk op Anfield en was voor eigen publiek in de befaamde ’mistwedstrijd’ met 5-1 te sterk in het Olympisch Stadion.

In 2019 werd de finale van de Champions League gewonnen, door Totttenham te verslaan. Een jaar eerder bleek Real Madrid nog te sterk in de eindstrijd.

Atalanta, KV Mechelen 2.0

Bij Atalanta staan de Nederlanders Sam Lammers, Hans Hateboer en Marten de Roon onder contract. De club maakte het afgelopen seizoen onder trainer Gian Piero Gasperini indruk met een aanvallende speelwijze. Atalanta eindigde afgelopen seizoen als derde in de Serie A en werd in de kwartfinales van de Champions League uitgeschakeld door de latere finalist Paris Saint-Germain (1-2). Atalanta won dit seizoen de eerste twee competitieduels overtuigend.

Aad de Mos waarschuwde eerder tegenover Telesport al Ajax voor Atalanta. De voormalig trainer hoopte voor de ploeg van trainer Erik ten Hag dat ze niet de club uit Bergamo zouden treffen. „Dat vind ik echt mijn oude club KV Mechelen 2.0. In de jaren tachtig hield nooit iemand rekening met ons, maar we schakelden wel iedereen uit. Dat gevoel heb ik nu bij Atalanta. Iedereen dacht dat het een eendagsvlieg was, maar inmiddels staan ze weer bovenaan in de Serie A. Deze week wonnen ze ’even’ met 1-4 bij Lazio. Deze ploeg én trainer Gasperini wil Ajax écht niet tegenkomen.”

Midtjylland

Het Deense Midtjylland staat bekend als een voetbalclub die veel met data werkt. Verder stond voormalig Ajax-speler Rafael van der Vaart tegen het einde van het carrière nog enkele seizoenen bij Midtjylland onder contract.

FC Midtjylland moest als kampioen van Denemarken aan de voorronden van de Champions League deelnemen. De formatie was woensdag in de play-offs veel te sterk voor Slavia Praag (4-1).

De groepsfase van de Champions League gaat op 20 oktober van start. De laatste speelronde wordt op 8 en 9 december afgewerkt. De UEFA maakt vrijdag het speelschema bekend.

Veel indruk

Ajax maakte de afgelopen twee jaar veel indruk in de Champions League. In het seizoen 2018/2019 stootten de Amsterdammers dankzij zeges op Real Madrid en Juventus door naar de halve finale.

De eindstrijd bleek uiteindelijk een horde te ver. Ondanks een 1-0 zege op bezoek bij Tottenham Hotspur viel thuis het doek. In de Johan Cruijff ArenA verloor de ploeg van Erik ten Hag door drie treffers van Lucas Moura, waarvan de laatste in de slotseconde, met 2-3. Zonder die goal was er een finale geweest tegen jawel, Liverpool.

Vorig seizoen schoot Ajax in het miljardenbal opnieuw uit de startblokken. In de groepsfase werd met name op bezoek bij Valencia en Chelsea uitmuntend gevoetbald. Waar tegen de Spanjaarden met 0-3 werd gewonnen, draaide de wedstrijd in Londen - ondanks een 4-1 voorsprong - uit op een gelijkspel. Mede door rode kaarten voor Daley Blind en Joël Veltman stond er na negentig munten uiteindelijk 4-4 op het scorebord.