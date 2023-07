Grote schoonmaak bij Formule 1-team Alpine: teambaas Otmar Szafnauer ontslagen

Voor beiden is de Grand Prix van België hun laatste race-weekeinde namens Alpine. Szafnauer is sinds begin 2022 de teambaas van Alpine, nadat hij die rol eerder vervulde bij Aston Martin. Permane is al sinds 1989 (!) werkzaam bij het team uit Enstone. Het zijn de volgende slachtoffers van het beleid van Luca de Meo, de algemeen directeur van de overkoepelende Renault-groep. Als opvolger van de vertrokken Rossi werd vorige week Philippe Krief benoemd. Vanaf de Grand Prix in Zandvoort, eind augustus, zal Bruno Famin de interim-teambaas zijn.

Ook Chief Technical Officer Pat Fry verlaat Alpine. Hij heeft al een nieuwe baan. Fry gaat volgend seizoen dezelfde rol vervullen, maar dan bij het team van Williams.