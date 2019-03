Maradona reageert op commotie

Maradona postte op Instagram een foto waarop te zien is dat hij medische hulp krijgt tijdens de rust, maar hij ontkent dat hij naar het ziekenhuis is gebracht. Volgens de 57-jarige voetballegende, die Argentinië naar de wereldtitel in 1986 leidde, had hij heel veel last van zijn nek en evenwichtsstoornissen.

„Ik wil tegen iedereen zeggen dat het goed met me gaat. Ik ben nagekeken door een dokter en die adviseerde me naar huis te gaan voor de tweede helft, maar ik wilde blijven omdat we speelden op leven en dood. Dan kon ik toch niet weg gaan?”

„Kus voor iedereen en dank voor jullie steun. Diego blijft nog wel tijdje”, besluit hij zijn bericht.

Vlak voor het laatste groepsduel van Argentinië was Maradona nog in opperbeste stemming. Vanuit een skybox in het stadion wuifde hij naar andere supporters en waagde zelfs een dansje met een vrolijke Nigeriaanse.

Tijdens de wedstrijd werd de spanning Maradona te veel. Eerst vierde hij de winnende treffer van Marcos Rojo woest en met twee middelvingers in de lucht. Na het laatste fluitsignaal kon de oud-topvoetballer de tribune niet meer op eigen kracht verlaten. Met dank aan twee bekenden wist Maradona met veel moeite zijn skybox te bereiken.