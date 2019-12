KNVB vertrouwt op doorgang topper AZ-Ajax

Het dak is inmiddels op advies van ingenieursbureau Royal Haskoning in zijn geheel verwijderd, terwijl AZ uit veiligheidsoverwegingen nog diverse aanpassingen aan het stadion heeft gedaan. Daarmee denkt de club dat het stadion veilig is om in te voetballen, mét supporters. De gemeente Alkmaar stelde vorige week echter dat AZ op de zaken vooruit liep en nog niet aan alle gestelde voorwaarden had voldaan.

Witte rook

Hoewel de gemeente vorige week verklaarde aan het begin van deze week uitsluitsel aan de voetbalclubs en de KNVB te zullen geven, is er nog steeds geen witte rook gesignaleerd boven het Alkmaarse stadhuis. „Maar de gemeente heeft beloofd om de knoop uiterlijk maandag door te hakken. Daar vertrouwen we op”, aldus Jan Bluyssen, hoofd competitiezaken van de KNVB.

Er is sinds het gesteggel tussen AZ en de gemeente afgelopen week ’een hoop in positieve zin veranderd’, stelt Bluyssen. „Eigenlijk zijn alle partijen inmiddels positief gestemd, inclusief de gemeente. Daarom hebben wij als KNVB geen reden om eraan te twijfelen dat de wedstrijd doorgaat.”

Datum in nieuwe jaar

Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan is één van de opties om de wedstrijd in het nieuwe jaar te laten spelen. Bluyssen: „Het zoeken van een beschikbare datum is dan wel maatwerk.” De optie om de wedstrijd om te wisselen, zodat deze eerst in Amsterdam wordt gespeeld, wordt in Zeist eveneens overwogen.