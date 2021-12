Premium Het beste van De Telegraaf

Oranje-handbalster Angela Malestein: ’Ik weet waar het leven echt om draait’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Angela Malestein is uitzinnig van vreugde na haar winnende treffer tegen Roemenië. Zaterdag wil ze opnieuw belangrijk zijn voor Oranje. Ⓒ ANP/HH

CASTELLON DE LA PLANA - Het was dé goal van de wedstrijd. Angela Malestein maakte donderdag tegen Roemenië haar eerste speelminuten op het WK en tekende veertig seconden voor tijd voor het winnende doelpunt: 31-30. De grote ontlading bij haar was logisch, want amper een week daarvoor wist de hoekspeelster na een coronabesmetting niet eens of ze het toernooi zou halen.