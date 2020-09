Jürgen Klopp zet analyticus Roy Keane op zijn plaats voor de camera

„Hoorde ik het nu goed, dat mijnheer Keane zei dat we vanavond slordig hebben gespeeld?”, vroeg een in zijn wiek geschoten Liverpool-manager zich af.

Keane probeerde zichzelf te verdedigen door te stellen dat er wel enkele slordige momenten in het spel van Liverpool zaten, maar daar wilde Klopp niks van weten. „Hier was echt niks slordig aan”, aldus de coach. „Dit kan niet over deze wedstrijd gaan, dit is een ongelooflijke beschrijving van het duel. Dit was absoluut exceptioneel. We waren vanaf de eerste minuut dominant tegen een ploeg in vorm. Over deze wedstrijd valt niets slechts te zeggen, het was het tegenovergestelde van slordig.”

Keane probeerde de angel uit het gesprek te halen door te zeggen dat hij Klopp geweldig vindt en dat hij de ploeg alleen maar lof heeft gegeven. „Ik weet niet zeker of je me goed hoorde, je moet alles luisteren.” Daarop lachte Klopp: „Dat zal ik gaan doen, 100%.”