Jos Verstappen: ’Doel is kampioensauto in 2021’

Het kamp-Verstappen neemt alle woorden in de publiciteit ter kennisgeving aan. „Wij wachten rustig af en zien wel wat er gebeurt”, aldus Jos Verstappen. „Aan alle woorden richting de buitenwacht hebben wij weinig. Het wordt tijd dat Red Bull een auto neerzet waarmee je kampioen kan worden. Als Max volgend jaar een competitieve auto heeft, hoeven ze zich nergens zorgen over te maken. Dat is het doel: wereldkampioen worden.”

Zoals De Telegraaf eerder meldde, heeft Verstappen (23) een contract tot en met 2023 bij Red Bull, maar kan hij bij een niet competitieve auto c.q. motor al na volgend jaar vertrekken. Horner ontkent dat nu weer min of meer, terwijl Red Bulls topadviseur Helmut Marko al meerdere keren heeft laten doorschemeren dat die clausule wel degelijk bestaat.

Marko gaf onlangs ook al aan dat niet Horner, maar hij en Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz de strategische keuzes voor het topteam bepalen. De renstal hoopt voor het einde van dit jaar te weten welke motor er vanaf 2022 achterin de auto ligt. Naast Honda zijn Mercedes, Ferrari en Renault op dit moment de enige leveranciers in de Formule 1. Een optie zou ook kunnen zijn dat Red Bull zelf motoren gaat ontwikkelen, met behulp van Honda.

In de nieuwe Formule 1-podcast spreken voormalig coureur Christijan Albers en onze verslaggever Erik van Haren ook over de toekomst van Max Verstappen bij Red Bull.

