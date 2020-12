Max Verstappen geeft uniek inkijkje met eigen docu

Verstappen (23) is de voorbije jaren intensief gevolgd en geïnterviewd door een cameraploeg. Niet alleen hijzelf, maar ook onder anderen vader Jos, moeder Sophie, zusje Victoria, manager Raymond Vermeulen en goede vrienden komen in de documentaire uitgebreid aan bod. De insiders zijn open over de vastberaden weg van de hoofdpersoon naar de koningsklasse van de autosport. Ook wordt er uniek beeldmateriaal uit het verleden en van achter de schermen vertoond.

De Red Bull-coureur is geen type dat veel deelt over zijn privéleven, maar geeft met zijn eigen documentaire nu een uniek inkijkje in zijn wereld. De documentaire over de Nederlander heet Max Verstappen: Whatever it Takes en is vanaf donderdag 17 december exclusief te zien bij Ziggo.