Ten Hag zet streep door vertrekwens Veltman

Veltman vormde tegen FC Emmen het centrale verdedigingsduo met Lisandro Martinez. Dat was ongetwijfeld een opmaat voor zijn keuze in de belangrijke return in de derde voorronde van de Champions League tegen PAOK Saloniki van morgen. Perr Schuurs bleef tegen FC Emmen negentig minuten op de bank. In afwachting van de entree van de Mexicaanse topaankoop Edson Alvarez, die tegen FC Emmen voor het eerst op de bank zat, geeft Ten Hag de voorkeur aan de routine van Veltman.

„Met Matthijs de Ligt zijn we daar een belangrijke kracht kwijtgeraakt en hij kent de speelwijze en heeft de kwaliteiten voor die positie. De maand augustus is een ontzettend belangrijke maand voor ons en daarin hebben we Veltman nodig”, aldus Ten Hag, die ook aangaf dat Ajax met Veltman om de tafel zit over verlenging van zijn na dit seizoen aflopende contract.

Met Veltman (1,84 meter) en Martinez (1,78 meter) heeft Ajax wel weinig lengte centraal achterin, maar daar ziet Ten Hag geen probleem in. „Het zijn beiden uitstekende koppers met veel sprongkracht. En iemand als Sergio Ramos, een van de beste verdedigers ter wereld, is ook maar 1,84 meter.”