Horrorzaterdag voor Xabi Alonso en Nederlands getint Bayer Leverkusen

Xabi Alonso moet zich een ongeluk zijn geschrokken van zijn Nederlands getinte Bayer Leverkusen. Met Mitchel Bakker en Jeremie Frimpong in de basis werd het bezoek aan Eintracht Frankfurt, de ploeg van oud-PSV’er Mario Götze, een regelrechte deceptie. Leverkusen kwam niet lang na rust nog wel op 1-1, nadat Frankfurt kort vóór de thee vanaf elf meter nog op voorsprong was gekomen. Daichi Kamada benutte de strafschop, nadat Randal Muani er even eerder nog een had gemist.

In de tweede helft trof Muani wel doel, net als Jesper Lindstrom. Piero Hincapie kreeg vervolgens zijn tweede geel namens Leverkusen, waarna Eintracht via Kamada en Lucas Alario ook nog uitliep naar 4-1.

VFL Wolfsburg, met Micky van de Ven in de basisopstelling, speelde in eigen huis met 2-2 gelijk tegen Borussia Mönchengladbach. Tweemaal kwam VFL op achterstand, maar tweemaal trok het de stand dus ook weer gelijk. Yannick Gerhardt en Omar Marmoush scoorden voor Wolfsburg, Marcus Thuram trof twee keer doel voor de bezoekers.

Verderop in de Bundesliga hield VfB Stuttgart de punten in eigen huis tegen VFL Bochum (4-1) en haalde FSV Mainz de drie punten op bij Werder Bremen (0-2).

Premier League

In Engeland begonnen Leicester City en Crystal Palace de middag met een zouteloze 0-0. Ook Fulham en AFC Bournemouth deelden op Craven Cottage de punten. Dankzijn treffers van Dominic Solanke, Issa Diop, Jefferson Lerma en Aleksandar Mitrovic werd de puntendeling in Londen echter een stuk spectaculairder dan die in Liecester.

Wolverhampton Wanderers versloeg in eigen Nottingham Forest met 1-0, dankzij een penalty van Ruben Neves, zo’n tien minuten na rust.

Op zaterdagavond staat de clash tussen Tottenham Hotspur en Everton op het programma.

La Liga

Valencia voetbalde zich in eigen huis diep in de blessuretijd van de eerste helft naar een 2-1 voorsprong tegen Elche. Edinson Cavani werkte terwijl de thee al was ingeschonken de tweede van Valencia binnen, na even eerder ook al de 1-1 te hebben gemaakt. Bij de bezoekers scoorde Pere Milla tweemaal. Hij zette zijn ploeg in de eerste helft op voorsprong, en zorgde na een dik uur voetballen voor een punt (2-2).

Ook Girona en Cadiz deelden de punten. De thuisploeg leek tegen een nederlaag aan te lopen maar na 11 minuten blessuretijd (!) mocht Christhian Stuani aanleggen vanaf elf meter. Dat deed hij met verve: 1-1.