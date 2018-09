PSV laat opnieuw zege liggen

PSV begon aardig aan het treffen, had de overhand, maar echte kansen kwamen er niet in de eerste 20 minuten. Daarna kwamen de combinaties van de landskampioen wat beter door en waren Gaston Pereiro en Luuk de Jong dicht bij de openingstreffer. Dat het bij rust nog 0-0 stond mochten de Eindhovenaren alleen zichzelf aanrekenen.

Stefano Marzo zit Steven Bergwijn op de hielen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Andres Guardado

Tien minuten na rust kreeg PSV een volgende tegenvaller te verwerken. Nadat eerder al de middenvelders Bart Ramselaar en Jorrit Hendrix in de afgelopen weken geblesseerd raakten, was het nu Andres Guardado die niet verder kon. De ervaren Mexicaan leek een spierblessure op te lopen en moest naar de kant. Oleksandr Zinchenko kwam als zijn vervanger binnen de lijnen. De Oekraïner maakte zo zijn debuut voor PSV.

Botsing

Luuk de Jong zit onder het bloed. Ⓒ Screenshot Fox Sports

Op het moment van de wissel zat Luuk de Jong in de stromende regen met een hevig bloedende hoofdwond op de grond. De spits was in botsing gekomen met Jeremiah St. Juste en ook de Heerenveen-verdediger had flink veel last. Na een langdurige behandeling konden beide spelers wel verder.

Arber Zeneli

Achttien minuten voor tijd was het Heerenveen dat op voorsprong kwam. Na een snelle counter kon Arber Zeneli een voorzet van Luciano Slagveer binnentikken. Lang duurde de vreugde Friese vreugde niet, want vier minuten later werkte St. Juste een voorzet van Pereiro achter zijn eigen doelman: 1-1.

Twee minuten voor tijd kreeg PSV de ideale kans op de gelijkmaker na een wat merkwaardige beslissing van arbiter Pol van Boekel. Die zag een bewuste terugspeelbal en gaf PSV een vrije trap op een paar meter van de doel. De inzet van Siem de Jong werd door diens ploeggenoot Daniel Schwaab(!) van de lijn gehaald.

En zo liet de ploeg van Phillip Cocu voor de tweede keer in een paar dagen een zege liggen. Net als afgelopen woensdag in Rostov bleef het in Heerenveen 1-1.