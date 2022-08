Feyenoord bijt zich in oefenduel stuk op Willem II

En dat terwijl Feyenoord in een sterke opstelling begon op Varkenoord. Alleen de Oostenrijkse verdediger Gernot Trauner bleef aan de kant bij de Rotterdammers. Trainer Arne Slot zag ook enkele nieuwelingen vanaf het begin aan het werk. Zo was er een basisplaats voor de Mexicaanse spits Santiago Gimenez en maakte de Slowaakse verdediger David Hancko voor het eerst speelminuten. De Slowaakse international maakte een betrouwbare indruk en had enkele uitstekende tackles in huis. Halverwege de eerste helft maakte ook de Peruviaanse linksback Marcos Lopez zijn officieuze debuut.

De grootste kansen voor rust waren voor Feyenoord. Een schot van Orkun Kökcü belandde via de vingertoppen van doelman Kostas Lamprou (ex-Feyenoord) op de lat. De Griekse sluitpost had ook een antwoord op een venijnige poging van Oussama Idrissi. In de tweede helft wisselde Slot bijna zijn hele elftal en kwamen onder anderen Alireza Jahanbakhsh, Danilo en Sebastian Szymanski in het veld. Timon Wellenreuther, die onlangs als tweede doelman werd overgenomen van RSC Anderlecht, verving Justin Bijlow. Gescoord werd er niet meer op Varkenoord, hoewel Walemark in de slotfase nog dichtbij was met een schot net naast.

Feyenoord, dat zeven punten uit de eerste drie Eredivisie-duels vergaarde, hervat de competitie zaterdag met een thuiswedstrijd tegen FC Emmen.

Opstelling Feyenoord eerste helft: Bijlow; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Kökcü, Timber, Wieffer; Dilrosun, Idrissi.

Opstelling Feyenoord tweede helft: Wellenreuther; Benita; Valk, Rasmussen, Lopez; Taabouni, Naujoks, Szymanski; Walemark, Danilo, Jahanbakhsh.