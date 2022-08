Virgil Misidjan laat zich leiden door zijn vriendin én Arjen Robben

Premium Voetbal

Slot heeft nog even tijd nodig om van nieuw Feyenoord machine te maken

Geduld wordt het toverwoord bij Feyenoord. Maar in het topvoetbal is eigenlijk geen tijd voor geduld. Trainer Arne Slot en al zijn nieuwkomers hebben nog wel wat wedstrijden nodig voordat er een ingespeelde en geoliede machine staat. Tegen SC Heerenveen deed het daarom pijn om de eerste punten in te...