Heerenveen heeft handen vol aan 'Vogels'

De ploeg van Jurgen Streppel had het in Spakenburg lang lastig met de club uit de Derde Divisie zaterdag, maar won met 0-1 dankzij een laat doelpunt van Reza Ghoochannejhad.

De Iraanse spits schoot in de 89e minuut van dichtbij raak na een corner van Sam Larsson. Doelman Raymon van Emmerik van de IJsselmeervogels was kansloos op de inzet van de aanvaller, die in de Eredivisie al zeven goals maakte.

Heerlijke ambiance

In een heerlijke ambiance, die ze in Spakenburg gewend zijn bij wedstrijden tussen het rood van IJsselmeervogels en het blauw van aartsrivaal Spakenburg, toonde de thuisploeg zich dinsdag van de beste kant.

Met de snelle omschakelingen van de Friezen had de thuisploeg het soms moeilijk, maar de aanvallers uit Heerenveen waren te slordig om het af te maken.

Na rust beperkte de thuisploeg zich vooral tot tegenhouden, maar in de slotfase kreeg IJsselmeervogels steeds meer kansen in de counter. Na het late tegendoelpunt, zocht de thuisploeg nog wanhopig naar de gelijkmaker. Het mocht echter niet baten.

'Extra zuur'

"Hoe langer het duurt tot het doelpunt valt, hoe meer kans je maakt. Dat het dan alsnog gebeurt, maakt het extra zuur'', mopperde Van Emmerik van IJsselmeervogels tegen FOX Sports. SC Heerenveen-keeper Erwin Mulder stak de hand in eigen boezem. "Het kwam er vandaag niet uit. Het was niet best."