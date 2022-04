Kamp Jamal Ben Saddik furieus na aantijgingen topman Glory

,,Het zou hem sieren als hij zich professioneel blijft gedragen en al onze vormen van communicatie buiten het publieke domein houdt. Met het schenden van onze geheimhoudingsverklaring heeft Rudmann bepaalde grenzen overschreden en is een onherstelbare vertrouwensbreuk ontstaan tussen Glory en alle vechters en managers. Bij het maken van dergelijke statements hoort hij bovendien de waarheid te vertellen en dat is niet gebeurd. Door het onethische handelen en de onjuistheden van Rudmann is Jamal genoodzaakt om te reageren”, stelt Fardi, die vragen over de gevolgen van Glory80 voor zijn vechter de afgelopen periode juist steevast afhield.

"Het is geenszins anders op te vatten dan als karaktermoord en carrièreblokkering"

Rudmann verklaarde vrijdag tegenover Vechtsportinfo waarom Ben Saddik op 14 mei niet in actie komt op het ‘compensatie-gala’ na het door rellen verstoorde Glory80. ,,Zijn management eiste een minder hoog gerangschikte tegenstander en een bonus van zes cijfers”, aldus Rudmann, die ook vertelde dat Glory de extra kosten voor het langere trainingskamp van Ben Saddik wilde betalen en bereid was om meer neer te leggen voor diens optreden op het goedmaak-evenement voor gedupeerde fans.

Scott Rudmann (met microfoon) is de ’executive vice-chairman’ van Glory. Ⓒ Glory

Volgens Fardi is hier niets van waar. ,,Er is door ons nul extra financiële compensatie gevraagd en er is door Glory nul extra compensatie aangeboden. Sterker nog, Glory heeft voorgesteld om het eerder contractueel vastgestelde bedrag voor Glory80 in termijnen uit te betalen. Tot op heden is er nul euro vergoeding geweest, terwijl Jamal aan alle contractuele verplichtingen heeft voldaan. In tegenstelling tot andere vechters is hij aanwezig geweest bij persconferenties en wegingen en heeft hij het event actief gepromoot. Jamal heeft akkoord gegeven voor Glory Rivals op 21 mei, tegen een lager bedrag, om zijn fans en het Belgische en Nederlandse publiek de show te geven die ze verdienen. Jamal wil in een vol stadion laten zien dat wat is gebeurd een uitzondering vormt binnen onze mooie sport, en niet de norm is. Tot op heden blokkeert Rudmann echter persoonlijk deze gang van zaken. Het is geenszins anders op te vatten dan als karaktermoord en carrièreblokkering.”

"Rudmann is eindverantwoordelijk voor elk event, maar blijft zijn eindverantwoordelijkheid doorschuiven"

,,Tijdens en na het event is door Glory aanvankelijk geen contact gezocht met ons en zijn ook geen excuses gemaakt, tot wij zelf toenadering zochten. Rudmann is eindverantwoordelijk voor elk event, maar blijft zijn eindverantwoordelijkheid doorschuiven. In een poging de financiële gevolgen na Glory80 te beperken, dupeert Glory nu de vechters, aangezien zij die amper wil compenseren. Ondertussen heeft Jamal tien weken lang kosten gemaakt aan trainers, een diëtist, een mediateam en een hotel. Doordat zijn gevecht niet doorging is hij ook sponsorgeld misgelopen. Het gaat om een bedrag van zes cijfers. Twee sponsoren zijn zelfs definitief afgehaakt. De financiële schade is flink.”

Jamal Ben Saddik tijdens zijn partij tegen Rico Verhoeven. Ⓒ ANP/HH

Tegenstanders

Ben Saddik zou het in het Belgisch Hasselt eigenlijk opnemen tegen Levi Rigters, maar die partij kon vanwege de ongeregeldheden geen doorgang vinden. The Goliath heeft de rellen direct na afloop direct veroordeeld en verklaarde deze week nog dat hij altijd en overal bereid is om te vechten en dat hij op elk moment klaar is om de ring in te stappen. Iets wat hij vorig jaar bewees door op het laatste moment in te vallen voor Alistair Overeem en het in de Gelredome op te nemen tegen kampioen Rico Verhoeven. ,,De welwillendheid om te vechten is ten alle tijden aanwezig bij Jamal”, benadrukt Fardi.

Bekijk ook: Glory in uitdagende situatie na rellen In Hasselt

,,Wij hebben in een eerder stadium akkoord gegeven voor een partij, nog voor de Ramadan, tegen Rigters, maar die weigerde omdat hij net vader is geworden. Toen hebben we ja gezegd tegen een aantal andere vechters die vlak onder Jamal in de ranking staan. Maar Arek Wrzosek is na de rellen ontslagen, terwijl nummer vijf en zes Nordine Mahieddine en Benjamin Adegbuyi volgens Glory niet wilden. Ook vonden ze Gökhan Saki en Overeem te duur, omdat men geen extra kosten wilde maken voor het vervangende studio-evenement. Badr Hari was evenmin een optie, terwijl Verhoeven voorlopig niet beschikbaar is. Jamal heeft als nummer twee op de ranking niets te winnen met een partij tegen een vechter die op plek acht of lager staat. Wij hebben vervolgens zelf voorgesteld om niet direct na de Ramadan te vechten en ook nog een aantal andere opponenten voorgesteld, maar die werden door Rudmann persoonlijk geweigerd. Andere werkzame personen bij Glory treft geen blaam, deze zijn transparant en zoeken ten alle tijden naar een juiste oplossing voor alle partijen.”