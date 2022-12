Jumbo-Visma: Primoz Roglic rijdt in 2023 niet de Tour, maar wél de Giro

Omtrent het programma van Roglic hingen nog wat vraagtekens, maar de kogel is door de kerk. De Sloveen rijdt de Ronde van Italië en krijgt nieuwkomer Wilco Kelderman mee als luxeknecht. Ook Jan Tratnik, die andere nieuwkomer, mag in dienst van zijn landgenoot mee naar de Giro. Die start op 6 mei in de Abruzzen met een individuele tijdrit over achttien kilometer.

„We hebben veel gesprekken gehad, alles geanalyseerd en strategie bepaald”, verduidelijkt ploegleider Merijn Zeeman. „We gaan met Roglic naar de Giro met een sterk team rond hem, met Kelderman erbij.”

Het doel is winnen. Zeeman: „De tactiek zal niet anders zijn dan in de Tour, maar een andere renner. Een Tour met Roglic en Kelderman erbij had ook gekund, maar we geloven dat we met deze teams zowel in Giro als Tour kunnen winnen.”

Roglic: ’Hoop tegen mei in topvorm te zijn’

„Ik hou van deze grote ronde, maar ik heb ze nog niet kunnen winnen”, aldus Roglic, die omwille van familiale omstandigheden niet aanwezig was in Amsterdam, op de website van Jumbo-Visma. „Ik revalideer nog steeds van mijn operatie (aan de schouder, red.), maar ik hoop tegen mei in topvorm te zijn. In elk geval zal ik er alles aan doen om dat te bereiken.”

Van Aert naar Tour

Van Aert rijdt dus opnieuw de Tour, waarin Jonas Vingegaard als kopman zal worden uitgespeeld. „Ik wil graag terug, want ben er altijd succesvol geweest”, aldus de Belg. „Het is bijna onmogelijk om opnieuw te realiseren wat we dit jaar hebben gedaan als ploeg, maar persoonlijk wil ik graag wat extra ritten winnen.”