Luke Shaw heeft 6,5 jaar na duel met PSV nog altijd last van tackle Moreno

„Luke is nog steeds geblesseerd. Hij heeft problemen met het been waar hij in 2015 aan is geopereerd. Ze moeten de metalen pinnen uit zijn been verwijderen, dat zal morgen gebeuren”, zo licht de Duitse oefenmeester toe.

Manchester United kan zodoende niet beschikken over Shaw als het zondag op bezoek gaat bij het noodlijdende Everton. Ook Edinson Cavani, Raphaël Varane en Scott McTominay zijn niet fit, maar Cristiano Ronaldo behoort wel weer tot de wedstrijdselectie.

Van den Beek en Ten Hag

Verder is de wedstrijd met Everton voor Manchester United ook een ontmoeting met de verhuurde Donny van de Beek. „Ik hou van Donny als speler, maar hij kende hier veel rivaliteit op zijn posities van andere spelers en kreeg daarom niet veel speeltijd. Daarom vroeg hij ons om hem de kans te geven ergens anders heen te gaan. Ik denk dat hij nog altijd kans heeft om hier een rol te vertolken, maar dat hangt ook van de nieuwe manager af.”

De kans is aanwezig dat Van de Beek volgend seizoen een oude bekende die functie ziet bekleden. Erik ten Hag wordt de laatste dagen veelvuldig genoemd als nieuwe trainer van de Engelse grootmacht, maar volgens Rangnick is dat allemaal vrij „prematuur.” „Voor zover ik weet, zijn alle managers met wie de club heeft gesproken topmanagers. Als Ten Hag daarbij zit, geldt dat ook voor hem. Meer kan ik op dit moment niet zeggen.”