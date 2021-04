Uitgeschakeld elftal van Erik ten Hag prolongeert KNVB-bekertitel

De selectie van Ajax na de bekerwinst Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Ajax heeft geschiedenis geschreven in de TOTO KNVB-beker. Het elftal van Erik ten Hag werd vorig seizoen in de halve finale uitgeschakeld door FC Utrecht, maar wist de bekertitel van 2019 tóch te prolongeren. Doordat de eindstrijd van vorig seizoen tussen de Utrechters en Feyenoord nooit werd gespeeld en Ajax in De Kuip nu Vitesse verschalkte: 2-1.