Slecht nieuws voor businessclub VVV: het blijft koud in De Koel

De voetbalclub uit de Keuken Kampioen Divisie heeft vanwege de hoge energieprijzen besloten om de gaskachels deze winter uit te laten. Die kachels werden voorheen op koude dagen gebruikt om de zogeheten businesstribune te verwarmen, waar onder meer de sponsoren zitten.

„De Koel is een van de weinige stadions in Nederland met heaters die op gas werken”, aldus VVV in een verklaring. „Het gebruik van de gaskachels wordt met de huidige prijzen echter een steeds grotere kostenpost. En gezien de hoeveelheid gas die wordt verbruikt bij het verwarmen van de businesstribune, kiest VVV er nu voor om de kachels niet meer te gebruiken. Naast het financiële aspect vindt de club het gezien de huidige situatie moreel gezien niet meer te verantwoorden om zoveel gas te verbruiken tijdens een thuiswedstrijd.”

De Limburgse club hoopt op begrip van de bezoekers en belooft ze regelmatig een „warme traktatie” te geven.