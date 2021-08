Feyenoord met verdediger Burger tegen IF Elfsborg

Kopieer naar clipboard

Trainer Arne Slot tijdens trainingssessie van Feyenoord in aanloop naar de wedstrijd in de Conference League play-offs tegen IF Elfsborg. Ⓒ ANP

Feyenoord speelt donderdag in de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League bij IF Elfsborg met Wouter Burger in de verdediging. Hij vervangt de geblesseerde Argentijn Marcos Senesi.